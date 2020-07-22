متحدث "الوزراء": تعديل مواعيد غلق المحال سيختلف في الشتاء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشواطئ العامة ستظل مغلقة الفترة المقبلة، فكل ما هو مفتوح بدون تذاكر صعب جدًا نطبق الاجراءات الاحترازية، إن لم يكن مستحيل، حيث من الصعب التحكم في الأعداد، فكل ما هو ما هو مفتوح وليس لديك القدرة على التحكم في الأعداد سيظل مغلق، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "سعد"، أن المقاهي والمطاعم، ستظل مفتوحة حتى الساعة 12 منتصف الليل، والمحلات والمراكز التجارية حتى الساعة 11 مساء، وقد تختلف هذه المواعيد عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن في كل حال من الأحوال سيكون هناك مواعيد للإغلاق حتى بعد انتهاء الجائحة تختلف من فصل الصيف عن فصل الشتاء.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب زيادة ساعتين للمطاعم والمقاهي وساعة للمحلات التجارية في هذا التوقيت، أنه على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، منذ الفتح أتت بنتائج جيدة، شجعت الحكومة على اتخاذ مثل هذا القرار، كما أنه ميعاد صيفي، "لما تفتح الساعة 12 ده ميعاد صيفي بامتياز، لو استمر كورونا وده متوقع انها تستمر حتى في فترة الشتاء، ربما يكون هناك مواعيد للإغلاق الساعة 10 بالنسبة للمطاعم، وربما 11 مساء، طبعا ستختلف مواعيد الصيف عن الشتاء".