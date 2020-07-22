"الغرف التجارية" يعد مقترحات بمواعيد إغلاق المحال لإرسالها لـ"الوزراء"

وافق مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، من حيث المبدأ على تحديد مواعيد لغلق وفتح المحال التجارية بالمحافظات.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم، أن المقترحات التي سيتم تجميعها من الأعضاء، ستأخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة كل محافظة، سواء الساحلية أو السياحية.

وبحسب البيان، طلب رئيس الاتحاد من رؤساء الغرف التجارية بكل المحافظات، ضرورة سرعة إبداء أرائهم حول المواعيد التي تتناسب وأنشطة كل محافظة، لإعداد دراسة شاملة، مؤكدا أن المذكرة سيتم رفعها الي مجلس الوزراء، لأخذها في الاعتبار عند تحديد المواعيد الجديدة للمحال التجارية مستقبلا.