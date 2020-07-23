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رئيس جامعة الأقصر يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
03:04 ص | الخميس 23 يوليو 2020
شعار جامعة الأقصر

شعار جامعة الأقصر

هنأ الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء نص البرقية "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات الطيبة لفخامتكم وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي سطرت أسمى معاني الوطنية والفخر للشعب المصري، حفظكم الله من كل سوء وحفظ مصر وشعبها العظيم".

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