تجهيز وحدة منشية النوبة الصحية لتشغيلها بالتأمين الشامل في الأقصر

تابع الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر، وبرفقته الدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية بالطود، اليوم الأربعاء، التجهيزات النهائية لوحدة طب الأسرة بمنشية النوبة، استعدادًا لتشغيلها ضمن خطة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقد رئيس مدينة الطود، المبنى ومكاتب الاستعلامات وتشغيل ملفات منظومة التأمين الصحي الشامل والعيادات بالمبنى وسكن الأطباء وسكن التمريض.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو سليم، أنه تم تجهيز 4 وحدات صحية بنطاق مدينة الطود ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهم وحدة صحة منشية النوبة، ووحدة صحة المريس، ووحدة صحة العديسات قبلي، ووحدة صحة الضمان، بالإضافة إلى المركز الطبي بمدينة الطود، والذي سوف يتم تشغيلهم في القريب العاجل لخدمة المواطن الطودي.

وناشد مدير إدارة الطود الصحية، أهالي مركز ومدينة الطود، الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة، وذلك بإحضار الأوراق المطلوبة للتسجيل صورة بطاقة رب الأسرة والزوجة والأولاد الأكبر من 16 عاما، وصور شهادات الميلاد للأطفال دون السن ورقم تليفون للتواصل.