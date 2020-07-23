أستاذ فيروسات يحذر من نزول حمامات السباحة بملابس قطنية

قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الفيروسات، إن الملابس القطنية الملونة تتفاعل مع الكلور الموجود في حمامات السباحة، ما ينتج عنه بكتيريا تضر بصحة جسد الإنسان.

وأضاف "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "الملابس القطنية تتفاعل مع الكلور في حمامات السباحة ما ينتج البكتيريا وقد يحدث عنها أضرارا جلدية".

ولفت "الحداد"، إلى الملابس المخصصة لحمامات السباحة لها مواصفات محددة تمنع هذا التفاعل، ناصحاً عدم نزول حمامات السباحة بملابس قطنية كونها تؤذى الشخص المرتدى لها والآخرين.