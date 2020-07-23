مخرجة كليب "bonvoyage” لكارول سماحة تحتفل بتخطيه حاجز 4 ملايين مشاهدة

احتفلت بتول عرفة مخرجة كليب كارول سماحة الجديد "bonvoyage” لتخطيه حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع فقط.

وكتبت بتول "مليون ونصف مشاهدة فى 3 أسابيع، شكراً من القلب لأرقى جمهور ‏كارول سماحه - ⁦‪bonvoyage‬⁩ ‏إنتاج: شركة لايف ستايلز ستوديوز‏إخراج: بتول عرفة"

وتم تصوير أغنية bonvoyage، للمطربة اللبنانية كارول سماحة، من إخراج بتول عرفة، خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.