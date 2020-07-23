مخرجة كليب "bonvoyage” لكارول سماحة تحتفل بتخطيه حاجز 4 ملايين مشاهدة
بتول عرفة: شكرا لأرقى جمهور
كتب:
ياسمين محمود
02:44 ص | الخميس 23 يوليو 2020
احتفلت بتول عرفة مخرجة كليب كارول سماحة الجديد "bonvoyage” لتخطيه حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع فقط.
وكتبت بتول "مليون ونصف مشاهدة فى 3 أسابيع، شكراً من القلب لأرقى جمهور كارول سماحه - bonvoyage إنتاج: شركة لايف ستايلز ستوديوزإخراج: بتول عرفة"
وتم تصوير أغنية bonvoyage، للمطربة اللبنانية كارول سماحة، من إخراج بتول عرفة، خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.