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كارول سماحة تحتفل بوصول أغنية "الوقت الغلط" إلى 15مليون مشاهدة

المطربة عن الأغنية: سأفتخر بها لآخر يوم في حياتي

كتب:

ياسمين محمود
02:38 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
كارول سماحة

كارول سماحة

احتفلت المطربة كارول سماحة هي وصناع أغنية "الوقت الغلط"، بتحقيقها 15مليون مشاهدة عبر قناتها الخاصة على "اليوتيوب".

وعلقت "كارول" عبر تويتر قائلة: "السهل الممتنع!!! أغنية سأفتخر بها لآخر يوم في حياتي ! ⁧‫الوقت_الغلط‬" ⁩فيما شاركها الاحتفال ملحن الأغنية وليد سعد

كارول سماحة أطلقت مؤخرا كليب "bonvoyage"، من إخراج بتول عرفة، وجرى تصويرها خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

واحتفلت كارول، مع جمهورها عبر تويتر بوصول كليبها الجديد BonVoyage إلى 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وكتبت، (تحقيق كليب BonVoyage لـ 4 ملايين مشاهدة، شكرًا).

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