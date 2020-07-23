محافظ الأقصر يناقش تقنين أوضاع الأراضي واستعدادات الموسم السياحي

عقد مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى رقم 4 لعام 2020، بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح، وكيل أول وزارة سكرتير عام المحافظة، وعماد أبو العزايم، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة ومديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وتناول المجلس التنفيذي عددا من الملفات كان على رأسها الإجراءات التي تم اتخاذها بمنظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة وملف التصالح وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019.

وشدد محافظ الأقصر على المسئولين تكثيف أعمال المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، كما استعرض رؤساء المراكز والمدن، أعمال منظومة النظافة بالشوارع والميادين بالقرى والمراكز.

وأكد المحافظ، على جدولة أعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد وإنذار المخالفين لذلك، وإلا سيتعرض كل من يخالف ذلك لتنفيذ العقوبات المقررة وفقا للقانون.

وناقش محافظ الأقصر مع المسئولين أعمال الصرف الصحي بمحطة رفع النجوع بحرى بمركز ومدينة إسنا ومحطة الرفع والمعالجة بالطود الجديدة ومحطة الرفع والعالجة بالزينية، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل محطة لإنهاء أعمال التسليك لتسليمها لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي لبدء التشغيل.

كما تناول الاجتماع متابعة أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية استعدادا للموسم السياحى الجديد، حيث جار العمل على تمهيدها ورصفها وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.

ووافق أعضاء المجلس التنفيذى على تفعيل أعمال مشروع مصنع لمبات الليد بالطود، والمعد مسبقا، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، بهدف زيادة فرص العمل أمام الطلاب من خريجى المدارس الفنية، وكذلك زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وفى ضوء مجهودات المحافظة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمدارس مراحل التعليم الأساسي، تمت مناقشة مقترح تخصيص مدرسة طيبة للغات والمجهزة بـ 42 فصلا، لتنضم للمنظومة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما وافق أعضاء المجلس على تخصيص مبنى ليكون المقر الإقليمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ليخدم محافظات الصعيد.