انتعاش فني لأسماء أبو اليزيد.. "3 أفلام وجزء ثاني من الآنسة فرح"

تعيش الفنانة أسماء أبو اليزيد، حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني، بعدما حققت نجاحاً كبيراً خلال جزءه الأول مع الفنان أحمد مجدي، والمخرج أحمد الجندي، والتي انتهت أحداثه على الحلقة 22، وقصة المسلسل مأخوذة من المسلسل الأمريكي (Jane the virgin).

بينما تنتظر أسماء أبو اليزيد عرض فيلم "الحارث" بموسم عيد الأضحي المبارك، والذي يشارك في بطولته ‏ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي عمرو ‏عبدالجليل، ومن بطولة محمد نادر في أولى بطولاته.

كما تشارك في فيلم "كيرة والجن" للفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والذي يرصد حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي "كيرة" وعبدالقادر"الجن" ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.