أسماء أبو اليزيد تنشر صورة من كواليس "الآنسة فرح"

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، مع الفنان أحمد مجدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت عليها، "شادي وفرح من كواليس الموسم الثاني".

مسلسل "الآنسة فرح"، مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.