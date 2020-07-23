مي عمر تستعد لتصوير مسلسل "لؤلؤ" 10 أغسطس المقبل

تستعد الفنانة مي عمر، لتصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ" يوم 10 أغسطس المقبل، مع المخرج محمد عبدالسلام، والذي يعتبر أول بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية .

ويقوم المخرج حالياً بمعاينات لأماكن التصوير، على أن يتم عرض العمل بالموسم الشتوي.

من المقرر أن يشارك في العمل الفنانون أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.