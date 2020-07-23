بالصور.. مسار إجباري يمتع جمهوره بـ 17 أغنية على مسرح نافورة الأوبرا

أمسية صيفية عبرت عن مشاعر جيل الشباب نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لفريق مسار إجباري الذي قدم على مسرح النافورة المفتوح 17 أغنية من الأعمال الخاصة بالفريق، تناولت أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة.

ونجح الفريق من خلال الحفل في خلق حالة من التواصل والتفاعل الإيجابي مع الحضور من مختلف الفئات العمرية كان منها "حاوى، بتقولي، زيك أنا، تقع وتقوم، الوداع، صاحب، صياد، رغم المسافة، حد تايه، ما تخافش، فاكرة، مرسال، نهايات الحكاوى، شيروفربيا، مطلوب حبيب، صباحك ومساومات".

ومع امتزاج وجدان الحضور بالأعمال الغنائية الجادة التى قدمها الفريق ظهرت صورة حضارية، أكدت ارتفاع وعى أفراد المجتمع المصرى حيث تم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تمثلت فى استقبال 25%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسرح إلى جانب عمليات التعقيم وقياس درجات الحرارة والمسافات التباعدية الآمنة التى تم اعتمادها.