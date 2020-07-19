الأربعاء.. حفل لـ مسار إجباري على مسرح النافورة بالأوبرا

يقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا، حفلًا لفريق مسار إجباري، يتضمن مجموعة من أعماله، في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

تأسس فريق "مسار إجباري" تأسس عام 2005، واشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية.

قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية في مالطا، وإيطاليا، وتركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا، تم تكريمه في أبريل 2011 بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس.