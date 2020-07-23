رغم استقبال آلاف العالقين والسائحين.. البحر الأحمر "زيرو كوورنا"

أعلنت مديرية صحة البحر الأحمر، أن مستشفيات البحر الأحمر سجلت "زيرو كورونا" بجميع مستشفيات المحافظة باستثناء عشر حالات بمستشفى الغردقة العام، كما سجلت الحالات الجديدة زيرو كورونا لآخر 24 ساعة.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية عن خروج آخر حالة كورونا بحميات الغردقة وتحويلها إلى مستشفى نموذجي، وأعلن عن استقبالها للمرضى في العيادات الخارجية اعتبارا من بعد غد السبت.

وكانت استقبلت فنادق مرسي علم جنوب البحر الأحمر أكثر من خمسة عشر ألف من المصريين العالقين بالخارج، كما استقبلت الفنادق بالمدن السياحية آلاف السائحين عبر السياحة الخارجية تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران مطلع شهر يوليو الجاري ومع ذلك سجلت المحافظة زيرو كورونا في آخر 24 ساعة طبقا لتصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تسجيل المحافظة لزيرو كوورنا يرجع إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تخصيص أطقم طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى بتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب العائدين من الخارج وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وقياس درجات الحرارة للتأكد من عدم إصابة اي سائح بفيروس كورونا المستجد.

وقال مرعي أن أسباب زيوروووو كورونا تعود أيضاً إلى كفاءة الطاقم الطبي والإداري بالمستشفيات بمشاركة فرق الطب الوقائي، وزيادة الوعي لدى المواطنين والالتزام بالاجراءات الوقائية.