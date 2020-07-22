محافظ البحر الأحمر: الغردقة ليس بها شبكة للصرف الصحي والمياه

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن مدينة الغردقة لا توجد بها شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب الموزعة.

وقال "حنفي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن مدينة الغردقة كان بها 6 شبكات مياه تم إنشائها عام 2010، والتي كانت تغطي عددا قليلا من المناطق وتوقفت.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم إنشاء محطة تحلية "اليسر" عام 2017 والتي تعمل بطاقة 80 ألف متر مكعب يومي من المياه، مؤكدًا أن تشغيل هذه الكفاءة من تحلية المياة يلزمه تواجد شبكة للصرف الصحي، مشددًا على أن شبكة الصرف الصحي في الغردقة لا تستوعب هذا.

ولفت "حنفي" أنه كان حريصا على خدمة المواطن، وأن تصله المياه ويستطيع استخدامها وصرفها في شبكة صرف صحي مناسبة، مثنيًا على فريق عمل المحافظة، "قولت لهم أنا يهمني أن المواطن يفتح الحنفية الصبح يلاقي فيها مايه وإلا المواطن هيشتمكوا"، مشيرًا أنهم استطاعوا في وقت قياسي الانتهاء من جميع التقسيمات الموجودة في الغردقة من المياه والصرف الصحي.

وأكد أنه سيتم تجربة شبكة الصرف الصحي والمياه خلال شهر سبتمبر القادم وستعمل بشكل نهائي نهاية هذا العام.

وكشف "حنفي"، عن نيته عمل شاطئ عام في الغردقة مضيفًا: "أنا هبتدي أحول الغردقة عشان تبقى حاجة على المستوى العالمي ومش تهيئة الشاطئ والغردقة دي ربنا يقدرني وأرجعها حاجة تنافس أوروبا".