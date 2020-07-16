أسقف البحر الأحمر يشتري 5 صكوك أضاحي بـ10 آلاف جنيه

شارك اليوم الخميس، الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، في مشروع صكوك الأضاحي بمديرية الأوقاف تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بمبلغ عشرة آلاف جنيه بواقع خمسة صكوك.

وقال إيلاريون، إن مشاركته اليوم في صك الأضحية جاء من نابع وطني تجاه مشاركة إخوته من المسلمين في عيد الأضحى المبارك، حيث إن مشاركته واحب وطني على كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمين في أعياد إخوانهم الأقباط.

وأضاف خلال تبرعه بـ5 صكوك، أن المسلمين والأقباط إخوة في وطن واحد ومشاركتهم لبعضهم البعض شيء طبيعي.

وأعرب إيلاريون عن سعادته بالمشاركة في صك الأضاحي، قائلا إن هذا واجب وطني وترسيخ لمبدأ المشاركة المجتمعية في مصر.