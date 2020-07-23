أستاذ مناعة: حالات كورونا التي يتم الإعلان عنها لمن أجرى المسحة فقط

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والحساسية، أن انخفاض أرقام مصابي فيروس كورونا يوحي بشئ ويجب تفسير مدلوله العلمي حتى لا نتعرض للخداع.

وقال "مصباح"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه من الممكن أن تكون قلة الأعداد المعلنة بسبب انخفاض شراسة الفيروس أو اتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن خوف المواطنين بعد شهر رمضان وعيد الفطر حدث ارتفاع في الحالات أدى لزيادة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية بسبب خوف المواطنين.

وأوضح "مصباح"، أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا لم تعد حادة وذلك بسبب كثرة انتشار العدوى مما أدى إلى خلق نوع من المناعة، مؤكدًا أنه مع كثرة انتشار العدوى تتكون مناعة تعتبر مضادات للفيروس، وهناك ما يسمى بالمناعة الخلوية الخاصة بالفيروسات والميكروبات التي تدخل داخل الخلية.

وأشار أن كل الحالات لا يتم تسجيلها، وأن ما يتم تسجيله هو ما يتم عمل مسحة له وتظهر نتيجته إيجابية، لافتًا إلى تشخيص عدد من الإصابات عبر الأشعة المقطعية على الصدر وبشكل معملي، مؤكدًا أن حدة المرض انخفضت، وذلك بسبب كثرة الانتشار وخلق نوع من المناعة بسبب ذلك.