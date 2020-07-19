لدعم المناعة.. "إيفا فارما" تطرح "ليمتلس سي زنك": "فيتامين سي وزنك 2 في 1"

طرحت شركة "إيفا فارما"، إحدى شركات الأدوية العالمية العاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم، والتي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزاً رئيسياً لها، مستحضر جديد في الصيدليات يحمل اسم "ليمتلس سي زنك"، وهو "مكمل غذائي" يحتوي على كلاً من عنصري "فيتامين سي"، و"الزنك"، بهدف دعم صحة الجهاز المناعي.

يأتي ذلك في إطار عمل "إيفا فارما" على توفير العلاجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء الأدوية المضادة للفيروسات مثل "رمديسيفير إيفا فارما"، والأدوية والمكملات الغذائية المقوية لمناعة جسم الإنسان، وآخرهم "ليمتلس سي زنك".

ويحتوي "المكمل الغذائي الجديد" على 30 "قرص استحلاب"؛ ويُؤخذ بجرعات تكفي احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي والزنك، حيث يُوصى بأخذ قرصين يومياً لراغبي رفع المناعة، وقرص واحد لأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والصغار من عمر 6 سنوات.

استشاري "تغذية علاجية": قدومه على شكل "استحلاب" يُحسن امتصاص فيتامين سي والزنك في الجسم.. وهو آمن تماماً.. ولا يُسبب مشكلات صحية

وقالت الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إن كمية فيتامين سي المتواجدة "ليمتلس سي زنك"، والمُقدرة بـ "100 ملي جرام" من فيتامين سي، و"5 ملي جرام" من معدن الزنك، مفيدة لجسم الإنسان، ودعم صحته، وجهازه المناعي، وآمنة تماماً ولا تُسبب أية أضرار.

وأضافت "نوح"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الفيتامين والمعدن المتواجدين بالمكمل الغذائي الجديد لا يتم تخزينهم في الجسم، كما أن جرعتهم مناسبة تماماً للاستخدام اليومي، على نقيض بعض العلاجات التي تتواجد بها جرعات عالية من الزنك قد تستخدم بشكل غير صحي، مما يُسبب مشكلات صحية مع تناول كميات كبيرة منه.

يُؤخذ قرصين "استحلاب" يومياً لراغبي رفع المناعة.. ويُنصح به قرص واحد للأطفال وكبار السن والحوامل المرضعات وأصحاب الأمراض المزمنة

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أن "ليمتلس سي زنك" مُناسب لمختلف الفئات، سواء كبار السن أو الأطفال اعتباراً من سن 6 سنوات، وخصوصاً مع العادات الغذائية غير السليمة، والتي تُضعف مناعة الجسم، مثل عدم تناول الأطفال لغذاء صحي سليم، أو الاعتماد على "الفاست فود"، أو الطعام المقلي لمختلف الفئات العمرية.

ونصحت "نوح"، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال بتناول الفيتامينات لدعم جهازهم المناعي، مع الاهتمام بالغذاء الصحي، والبعد عن أي شيء يقلل المناعة، والبعد عن التجمعات، نظراً لأن كفاءة الجهاز المناعي لديهم لا تكون في أعلى مستوى، مشيرة إلى أن تواجد الفيتامين والزنك في شكل "استحلاب" يُحسن من امتصاصهما في جسم الإنسان.

وأوضحت أن الفيتامينات لا تؤخذ بمفردها، ولكن ينبغي أن يتم تعزيزها عبر الغذاء الصحي السليم، والبعد عن الغذاء غير الصحي، مضيفة: "مش شرط نمنعه، لكن لو قللنا كميته لو متعودين عليه لـ 20% بس من غذائنا مش هيكون فيه مشكلة".

ونصحت بتناول اللحوم الحمراء، والألبان، والزبادي، والفراخ، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والفواكه مثل البرتقال، والليمون، وغيرها.وأشارت إلى أن "ليمتلس سي زنك" سيكون له فوائد أخرى غير رفع مستويات المناعة، مثل تغذية الشعر والبشرة، كما أنه من مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

وأوضحت أن تواجد فيتامين سي والزنك كلاً منهما في قرص واحد، سيكون موفر للمواطن، كما أن كثرة تناول الأدوية غير مفيد للصحة.وأشارت لأهمية ممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي، والابتعاد عن الأكل المقلي، والفاست فود، وكذلك الابتعاد عن السكريات، والأملاح، والدهون غير الصحية، والأملاح.وأكدت على أهمية النوم في دعم مناعة الجسم، حيث ينبغي ألا تقل عن 7 ساعات، حيث أن قلة النوم تضعف المناعة بنسبة تصل لـ 30%، موضحة أن السمنة أيضاً تقلل المناعة، والرياضة ترفعها.