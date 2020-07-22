استشاري المناعة: كورونا يضعف بالانتقال من شخص لآخر

أكدت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، أن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، جاء نتيجة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة والتزام المواطنين بالتعليمات وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ونصحت "عبدالوهاب" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، المواطنين بتناول الأغذية الصحية خلال فترة العيد والالتزام بالتعليمات الصحية خلال أجازة العيد.

وقالت إن الفيروس بدأ يضعف بالانتشار من شخص للآخر، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتباعد الجسدي والكمامات محذرة من الاجتماع أكثر من 5 أشخاص في غرفة مغلقة وناصحة بتنظيف فلاتر التكيفات وتجنب الأماكن المغلقة، لافتة إلى أن الصين ظهر فيها حالات إصابة مرة أخرى وشهدت وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وأكدت استشاري التغذية والمناعة أنها ضد الوجبات السريعة لأنها تضعف المناعة وتسبب دهونا على البطن، مشيرة أنها ضد الوجبات السريعة قلبا وقالبا مطالبة بالرجوع للأكلات الصحية والخضروات والفاكهة.

وأشارت إلى أنه يجب الرجوع إلى تناول الخضروات والأطعمة التي تحتوي على البصل والقوم والجرجير وناصحة المواطنين بتناول الكرات والذي يحتوي على مواد مفيدة لصحة الإنسان.