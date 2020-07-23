10 إمكانيات أهلت "عزل إسنا" لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

قدم الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، الشكر لأعضاء الطاقم الطبي والفني والإداري وكل العاملين داخل مستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر، على دورهم العظيم وإنجازاتهم خلال فترة التعامل مع حالات المصابين بفيروس كورونا، محققين أعلى نسب شفاء على مستوى الجمهورية وتخطيهم عدد تعافى نهائي أكثر من 1000 حالة.

وأكد "السبكي"، أن المستشفى سينضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل والذي عليه آمال كبيرة في إصلاح منظومة الخدمة الصحية، حيث تعتبر محافظة الأقصر إحدى محافظات المرحلة الأولى.

"الوطن" استعرضت إمكانيات المستشفى والتي تؤهله للانضمام لمنظومة سجل بها حتى الآن أكثر من 700 ألف مواطن.

1- تكلفة الإنشاء والتجهيزات للمستشفى بلغت 475 مليون جنيه، حيث جرى نقل تبعيته إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة عام 2016.

2- المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وجرى إنشاؤه وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات.

3- يتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية.

4- يضم أيضًا 4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و13 حضانة للأطفال.

5- تم تخصيص غرفة للعمليات بالاستقبال، إضافة إلى تخصيص استراحة للأساتذة الاستشاريين المغتربين بالمستشفى، وإلغاء سكن التمريض نظرًا لأن طاقم التمريض من سكان المحافظة، كما تم إعادة ترتيب الغرف الإدارية ووضعها بالطوابق العليا من المستشفى.

6- سيتم إضافة 2.5 فدان للمستشفى من الأراضي المملوكة لوزارة الزراعة المجاورة للمستشفى بهدف توسعتها وإضافة خدمات جديدة لها.

7- أعمال التوسعة ستتم بهدف إقامة مهبط للطائرات الهيلوكوبتر، ونقطة للإسعاف النهري، بالإضافة لإنشاء مسجد واستراحة لكبار الزوار، وبدأ التنسيق مع الأجهزة المعنية لاستيفاء البيانات والخرائط الورقية والرقمية.

8- مطلع ديسمبر من العام 2019، انطلقت مفاجأة سعيدة لأهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث افتتح مستشفى إسنا التخصصي الجديدة أبوابه أمام المواطنين وذلك بالتشغيل التجريبي حيث تم استقبال المواطنين بقسم الأطفال والباطنة والرعاية المركزة، وكذلك استقبال الطوارئ وتشغيل العيادات الخارجية.

9- تم تطبيق نظام الميكنة على مخازن الأدوية بالمستشفى لتعويض أي نقص من مخزون الأصناف والمستلزمات الدوائية أولاً بأول، وإمداد المستشفى باحتياجاتها.

10- تم توفير كافة سبل الراحة للفرق الطبية وتركيب شبكة "الواى فاي" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، كما سيتم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.