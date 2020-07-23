إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 470 فدانًا، وذلك بناحية كومير على الطريق الصحراوي الغربي، عبارة عن تعديات بالزراعة على أراضي أملاك دولة وأراضي معدة للزراعة ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت دون سند من القانون.

وشدد محمد سيد سليمان، رئيس المركز، على قيام رؤساء القرى بحصر جميع المباني المقامة على أملاك الدولة، والتأكد من قيام أصحابها بالتقنين أو بتقديم طلبات تصالح، ومن يخالف ذلك يعد له قرار إزالة بالمساحة والحدود لإزالتها، موجهًا بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية.

وأكد "سليمان" أنه سيجري فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.