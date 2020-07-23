تموين الأقصر تجهز 5 مجازر استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة، وتوافر مختلف السلع والمنتجات من اللحوم والدواجن وغيرها، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار "صلاح"، إلى استمرار العمل خلال أيام إجازة العيد بالمخابز، حيث سيجري منح إجازة فقط لـ 35 % فقط من إجمالي مخابز المحافظة ومقار توزيع السلع التموينية، مؤكدًا توافر اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات والمواد البترولية.

وأكد وكيل وزارة التموين، التنسيق مع مديرية الطب البيطري، لتكثيف الحملات التفتيشية للفحص والتأكد من جودة وسلامة المنتجات.

وأكدت مديرية الطب البيطري، فتح وتشغيل مجازر الأقصر الحكومية كافة، والتي يبلغ عددها 5 مجازر لذبح الأضاحى مجانا للمواطنين، مع منع الإجازات لجميع أطباء المجازر والتفتيش على سلامة اللحوم.