ترامب يكشف رأيه في عودة ابنه وأحفاده للمدرسة خلال أزمة كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن ارتياحه لفكرة عودة ابنه بارون وأحفاده للمدرسة، مؤكدا على ضرورة إعادة فتح المدارس، رغم مخاوف الكثيرين من أن هذا التحرك قد يؤدي لزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،

وحث الرئيس الأمريكي، الشبان على تفادي الحانات المزدحمة واتخاذ تحركات أخرى للحد من انتشار الفيروس.

وبعد أسابيع من تراجع الوفيات، أظهر تحليل أن الولايات المتحدة سجلت 5200 وفاة بالمرض في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، بزيادة نسبتها 5 في المئة عن الأسبوع السابق له.