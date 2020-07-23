"الصحة" تحدد معدل شرب المياه يوميا: تحمي من السموم وتقلل الوزن

أوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة حصول الجسم يوميا على من 8 إلى 10 أكواب ماء للحفاظ على رطوبة الجسم خاصة أثناء السفر، وقالت إن تناول الماء يساهم في رفع عمليات الحرق بالجسم .

وتابعت الوزارة: "شرب المياه بيساعد الجسم على التخلص من أي سموم وكمان بيقلل من الوزن بشكل كبير، عشان كده حافظ على شرب المياه بمعدل 2 إلى 3 لتر في اليوم وعيش حياتك بصحة وسعادة".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون https://apple.co/3gURgYJ.