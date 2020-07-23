الصحة: 23 ألف مصاب بكورونا في المنازل.. ومصر ستصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات في أفريقيا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن عدد الحالات المصابة بكورونا التي تتلقى العلاج في المنزل بلغت 23 ألف حالة، وهي ضمن الإحصائيات المعلنة، موضحا أنه لا يُصرف العلاج إلا للحالات المؤكدة، "فيه لبس بين الحاجة المحتملة والحالة المؤكدة ، والحالة المؤكدة هي اللي بيتصرف لها العلاج".

وأكد "حسني" أنه يجب على كل المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقواعد الصحية السلمية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن هناك درعين أساسيين لمكافحة الفيروس، الأول هو درع الوقاية والثاني هو شفاء المرضى.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن هناك 17 تجربة للقاحات عالمية لعلاج كورونا وصلت للتجارب السريرية في اللقاحات أشهرها لقاح أكسفورد، والدراسات الأولى لهذا اللقاح تشهد نجاحا قويا جدًا، فهذا اللقاح يمنح الجسم نوعين من المناعة أولها الخلايا التذكيرية للفيروس، والثاني الخلايا التي تستطيع قتل الفيروس.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بوزارة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على الحصول على 30 مليون عبوة من اللقاح الجديد، وهناك تواصل مع الجهات التي ستنتج لقاحات من أجل حصول مصر على حصتها في اللقاحات، وهو ما يكفي جزءًا كبيرًا من الكتلة السكانية في مصر.

وأوضح أن هناك لقاحًا آخر في الصين، واجتمعت الدكتورة هالة زايد مع السفير الصيني في مصر تم الاتفاق بأن تكون مصر مركزًا لإنتاج اللقاحات في مصر وأفريقيا كلها، وذلك في نهاية عام 2020 أو بداية 2021، ومع نهاية عام 2020 سيكون هناك لقاح لفيروس كورونا، وهذا يعد إنجازا علميا كبيرا لأنه كان من المستحيل الوصول للقاح خاص بفيروس في تلك المدة الصغيرة.