الغد: ثورة 23 يوليو قضت على الظلم ومهدت الطريق نحو التقدم

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنّ ثورة 23 يوليو التي تحل ذكراها اليوم، ضربت أعظم أنواع التلاحم والبطولة بين الشعب في القضاء على الظلم وفتح الطريق أمام مصر نحو التقدم.

وأضاف موسى أنّ جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدرات الدولة.

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة تسطر يوما بعد يوم بطولات خالدة على مر التاريخ، في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصر.

واكد أنّ ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم لتطلعات وآمال الشعب في الحياة، التي تقوم على العدالة الاجتماعي.

وطالب بالتحلي بروح ثورة 23 يوليوـ خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن من مؤامرات خارجية وداخلية، تريد زعزعة استقرار الوطن، كما شدد على ضرورة الوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية واستلهام روح الثورة في العمل والبناء في المجالات كافة، للعبور بمصر من هذه المرحلة.