مصدر بالصحة: نتائج مبشرة لعقار إيفرمكتين المصري لعلاج كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن عدد الحالات التي جرى صرف العلاج المنزلي لها، موضحا أنّها نحو 25 ألف حالة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ هذه الحالات بينها 23 ألفا من كبار السن، والباقي للأطفال، موضحا أنّ هناك متابعات تمت من خلال الفرق الطبية، بلغ عددها 110 آلاف متابعة، وإجمالي عدد حقائب المخالطين التي صرفت 171378 حقيبة، بينها 129912 للكبار، والباقي للأطفال.

وتابع المصدر، أنّ هناك انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بشكل يومي، ما يعد مؤشر إيجابي، لكن يجب عدم التسرع والإهمال في متابعة الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين.

وعن آخر مستجدات دواء إيفرمكتين المصري الذي يتم إجراء التجارب عليه لعلاج فيروس كورونا، أكد المصدر أنّ هناك نتائج جيدة ستظهر قريبا بعد الدراسات التي تجري عليه في عدد من مستشفيات العزل، واللجنة حاليا في مرحلة تجميع البيانات عنه.

وشدد المصدر على أنّ أصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الفئات عرضة لخطورة مضاعفات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.