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محمود مسلم

  تعيين 1653 شاباً بالإسكندرية.. بينهم 39 من ذوي الهمم

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الوطن
09:38 ص | الخميس 23 يوليو 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية 1653 شاباً ، من بينهم  39 من ذوى الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1215 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام شباب المحافظة لشغلها  .

وأوضح الوزير  المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 164 منشأة ،   دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 135 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات .

وأشار   ياسر سعيد  وكيل الوزارة مدير المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي ، إلي أن المديرية تلقت 163  شكوى، منها 38 شكوي مستوفاه ، وتم تحرير 65 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 60 شكوى تحت البحث والدراسة .

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 61 ترخيصاً  جديداً لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 52 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس : عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 138 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

 

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