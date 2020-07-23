التموين تشن حملات يومية للتأكد من صحة أسعار الأوكازيون

قال أسامة محمود مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إنّ من شروط انضمام المحلات للأوكازيون أن يقدم تخفيضات مرتفعة، ويكون مرخصا، ويمنح فاتورة للمستهلك، وتكون منتجاته معلومة المصدر.

وأضاف مخيمر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ جهاز حماية المستهلك يتواصل مع المستهلك والشاكي، ويحاول حل المشكلة بكل الطرق ويطبق القانون، مؤكدا وجود حملات رقابية يومية على المحلات للتأكد من عدم التلاعب في التخفيضات، إذ يتم الحصول على عينة عشوائية من الفاترينة للتأكد من صحة المستندات، وإذا لم تكن صحيحة يتم عمل محضر والتحويل للنيابة العامة.

وأشار إلى أنّ وجود غرف عمليات لتلقي شكاوى المستهلكين من خلال شكاوي البوابات الحكومية 16528، موضحا أنّ عدد المحلات المشاركة حتى الآن 350 محلا، بينها 8 قطاع عام والباقي قطاع خاص: "كل يوم فيه ناس بتشترك وعلى آخر الأسبوع لـ1000 محل وممكن يصل لـ3 آلاف أو 4 آلاف، إحنا لسا بنتكلم في البداية".