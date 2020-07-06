فودة يقرر طرح 13 فدانا للاستثمار في الثروة الداجنة بطور سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، طرح 13 فدانا للمستثمرين في مجال الثروة الداجنة.

وقال إن مديرية الزراعة، تمتلك مساحات شاسعة من الأرض غير مستغلة، ولابد من استغلالها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

واقترح المحافظ، دعوة مستثمرين لإنشاء مزارع الدواجن في هذه المساحة غير المستغلة، بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والطب البيطري.

وقال إن العنابر الحديدة المقترح إنشائها لابد أن تكون مجهزة بأحدث الأساليب العلمية الحديثة للاستفادة من هذه المساحات الكبيرة.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع الثروة الداجنة التابع لمديرية الزراعة بطور سيناء، يرافقه اللواء نادر حنفي السكرتير العام واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة.

واستعرض الدكتور أسامة ابراهيم وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء المشروع الذي يضم 3 عنابر للدواجن بطاقة إنتاجية 5000 فرخ بياض، تنتج نحو 120 طبق بيض يومياً.

وقال إن المشروع يحقق الاكتفاء الذاتي لأهالي مدينة الطور حيث يجري طرح الإنتاج من خلال منفذ وزارة الزراعة بأسعار أقل من السوق.

وأوضح أن الزراعة نقوم طوال العام بتربية دواجن التسمين ويتم بيعها في السوق المحلي بأسعار مناسبة للمواطن العادي، وطالب المحافظ بدعم المديرية للتوسع في الثروة الداجنة خاصة أن طقس المحافظة يسمح بتربية الدواجن.

وأكد بالتنسيق التام بين المديرية والطب البيطري، الذي يرعى هذه الثروة من خلال توفير التحصينات.

وأكد أن هناك مقترح للتحول من النظام المفتوح للتربية الدواجن الي النظام المغلق (الإليكتروني).