دليلك لصرف معاشك رغم الإجازة الرسمية

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إنّه رغم أنّ اليوم إجازة رسمية، إلا أنّ الهيئة ستعمل على صرف معاشات المواطنين لمن معاشاتهم 1000 جنيه فأقل، من خلال منافذ الهيئة.

وترصد السطور التالية في نقاط دليل صرف المعاشات للتيسير على أصحاب المعاشات عند الصرف:

- 8،4 مليون مواطن يصرف لهم معاشات شهريًا، وجرى تقسيم الصرف لهم على عدة مراحل منعا لأي زحام يضر بصحة المواطنين.

-1500 مكتب بريد يبدأ من السبت صرف المعاشات.

- التشديد على أنّ الجميع سيصرف معاشه قبل وقفة عيد الأضحى المبارك.

- المواطنون الذين يصرفون معاشاتهم من البنوك، يستطيعون صرفها الآن إذ جرى إيداع المبالغ قبل قليل.

- من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه وعددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو 2020، يتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين المقبل من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

- يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.