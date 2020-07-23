دخول 31 بئرا الخدمة في أسيوط ضمن "حياة كريمة"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، دخول 31 بئر مياه ارتوازي جديدة الخدمة كمرحلة أولى من تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاع مياه الشرب، وذلك في 22 قرية من القرى الأكثر احتياجا على نطاق المحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، أن نسبة الإنجاز للأعمال التنفيذية المقررة لبرنامج حياة كريمة حقققت 100 % لـ 31 بئرا ارتوازيا بـ 22 قرية من القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز محافظة أسيوط، لخدمة نصف مليون نسمة.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن مبادرة حياة كريمة سوف تستكمل أعمالها التنفيذية على نطاق المحافظة في الآونة المقبلة، لـ60 قرية جرى إدراجها ضمن القرى الأكثر احتياجا على مستوى أسيوط.