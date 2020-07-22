وزير الري الأسبق: يجب عدم الانتباه للتصريحات الجوفاء في ملف سد إثيوبيا

قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن القيادة السياسية لديها رؤية حول الحفاظ على حقوق مصر في ملف السد الأثيوبي، لافتا إلى أن التعنت الإثيوبي في مفاوضات السد اتضح بشكل كبير بالبدء في ملء السد، رغم تعهدها لمصر.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطوات يجب ألا تثنينا عن المضي في طريق السلام خاصة أن مصر حصلت على تنازلات كثيرة للبدء في المفاوضات والطريق سيكون أسهل بكثير ولن يضرنا شيء.

وأشار إلى أن الرئاسة وصلت لمسار ممتاز فيما يتعلق بسد أثيوبيا، وعلينا استغلال هذه الفرصة للوصول لاتفاق نهائي، لافتا بأن الداخل الإثيوبي الآن في أسوأ حالته وهناك تمزق شديد في الوضع الداخلي، وهناك معارضات شديدة من بعض القبائل، وبعض التصريحات تستهدف الداخل الإثيوبي.

وتابع وزير الري الأسبق، أن ما تم الاتفاق عليه التفاوض حول اتفاق ملزم لكل الأطراف، وعدم إثارة الحصحصة المائية خلال المفاوضات والنظر فيها في مفاوضات لاحقة على الاستخدام الأمثل للنيل الأزرق، وعلينا أن نتشبث بهذا ولا نلتفت للتصريحات الجوفاء بشأن سد أثيوبيا، مؤكدًا على أن الاتحاد الإفريقي وضع النقط على الحروف في التسوية الأخيرة لأزمة السد، وحال عدم التزام إثيوبيا هناك خطوات أخرى للتصعيد.