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4 نصائح من التموين للمواطنين للتسوق في الأوكازيون الصيفي

كتب:

أحمد غنيم
10:17 ص | الخميس 23 يوليو 2020
التموين تقدم للمواطنين نصائح التسوق في الأوكازيون الصيفي

التموين تقدم للمواطنين نصائح التسوق في الأوكازيون الصيفي

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ عدد المشتركين في الأوكازيون الصيفي الذي انطلق اليوم ويستمر لمدة شهر، وصل إلى 280 محلًا، متوقعة وصول العدد لأكثر من 3 آلاف محل حتى نهاية الأوكازيون.

وقدمت الوزارة للمستهلكين عدة نصائح، لاتباعها قبل وبعد وأثناء عملية الشراء، وهي كما يلي:

- التأكد من وجود ملصق داخل المحل ممهورا بتوقيع مديرية التموين في المحافظة، يؤكد اشتراك هذا المحل في الأوكازيون الصيفي.

- عدم شراء سلعة إلا بالإعلان عن قيمة التخفيض عليها، وكتابة سعر المنتج أو السلعة قبل نسبة الخفض وبعده.

- الحصول على فاتورة لعملية الشراء، لاسترجاع أو استبدال السلعة حال وجود عيب فيها خلال 15 يومًا من تاريخ شرائها بحسب قانون حماية المستهلك.

- حال وجود شكوى للمستهلك، عليه الاتصال بخط شكاوى المستهلكين الخاص بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، إضافة إلى الشكاوى التي يمكن تقديمها من خلال مكاتب ومديريات التموين في المحافظات.

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