محافظ قنا يتفقد تطوير 576 منزلا بقرية الدهسة ضمن "حياة كريمة"

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مدينة فرشوط بها قريتين ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" هما الدهسة والحاج سلام، لافتا إلى أن مشاريع "حياة كريمة" بكلتا القريتين تشمل عمل أسقف لـ 222 منزلا ورفع كفاءة 223 منزلا وتركيب وصلات مياه وصرف صحي لـ 131 منزلا، بإجمالي 576 منزلا، وتطوير وتجهيز وحدتين صحيتين ومركزي شباب بالإضافة إلى تطوير وتجهيز 5 مدارس وإنشاء مدرسة جديدة وتنظيم 4 قوافل طبية وقافلتين بيطريتين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بقرية الدهسة بمدينة فرشوط لمتابعة معدلات تنفيذها رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير وتجهيز مدرسة الشهيد عبدالرازق خلاف الابتدائية وأعمال رفع كفاءة مركز شباب الدهسة، بالإضافة إلى عدد من المنازل التي تم إعادة تأهيلها، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ والجداول الزمنية المقررة، مؤكدا أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام كبير لدى القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث توجد متابعة دورية وزيارات ميدانية مستمرة لتلك المشروعات لضمان الانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد وطبقا للمواصفات الفنية المقررة.