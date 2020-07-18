ضمن "حياة كريمة".. تنفيذ مشروعات بـ82 مليون جنيه في 11 قرية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى تستهدف تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة داخل 11 قرية، من خلال تنفيذ مشروعات باستثمارات 82 مليون جنيه.

وعرض اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة نتائج المرور الميدانى للجنة المحافظة برئاسته، والتى تفقدت مشروعات المبادرة بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو.

وأشار السكرتير العام إلى أنه تم توجيه المسؤولين بتلافي بعض الملاحظات التى رصدتها اللجنة في أعمال التشطيب والأسقف، وذلك أثناء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 54 منزلًا بالقرية، مشددًا على أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم المرور الميدانى للمختصين من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على المنازل، للوقوف على الملاحظات الفنية، مع تقديم تقرير معتمد بذلك للسلطة المختصة.

وأوضح اللواء حازم عزت، أن الجولة الميدانية تضمنت أيضًا تفقد أعمال الكهرباء، وزرع 52 عمودًا كهربائيًا، ومد الإسلاك مع تركيب الكشافات بالمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة سكانية.

ولفت إلى أن مشروعات مبادرة "حياه كريمة" على مستوى المحافظة تشمل 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي، و12 مشروعًا لرفع كفاءة الإنارة العامة، ومشروعين لرصف الطرق داخل قرى "بشاير الخير" وكلابشة وتوماس وعافية الجديدة ببحيرة ناصر، وأيضًا خور أبوصبيرة وأم عشيرة بوادي العلاقي بنطاق مركز أسوان.

وأشار إلى أن مشروعات المبادرة تشمل مركز نصر النوبة، حيث قرى سنقاري وقرى وادي النقرة، إضافة إلى قرى الأشراف والإيمان والشهامة بوادي الصعايدة بنطاق مركز إدفو، فضلاً عن قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو.