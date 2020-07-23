السيسي: قادرون على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقنا التاريخية في وقت الحاجة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرا حتميا.

وأضاف السيسي خلال كلمته، أن مصر محاطة بأمور في غاية الخطورة تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ضمان الحياة في وطن مستقر يقوم على قيم السلام بين الشعوب، وتبني عقيدة مصر الراسخة المبني على احترام الآخر، مؤكدا على أن مصر قادرة وقت الحاجة على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقها التاريخية.