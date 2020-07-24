التموين تطبق نظام "الحكم للجمهور" في تقييم محلات الأوكازيون

تتطبق وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحديدًا قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، نظامًا جديدًا للمرة الأولى خلال فترة الأوكازيون الصيفي، والتى بدأت أمس الخميس، وتستمر حتى 23 أغسطس المقبل.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن الوزارة خلال الجولات الميدانية التى سيقوم بها قطاع التفتيش والرقابة، وقطاع التجارة الداخلية للتأكد من انتظام عروض الأوكازيون، سنقوم لأول مرة باستطلاع رأى المستهلكين خلال تلك الجولات للتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها المحال التجارية وفى حالة وجود أى مخالفات سيتم تحرير محاضر رسمية فى نفس اللحظة دون توجيه إنذار بالمخالفة، وسندون ملاحظات عن رأى الجمهور في أسعار السلع بعد الأوكازيون، وهل التخفيضات مناسبة وملائمة وحقيقية من عدمه.

وأضاف لـ"الوطن" أن غرفة المتابعة المركزية ستتلقى أيضا شكاوى المستهلكين على رقم 19588 إضافة إلى الشكاوى التى يمكن تقديمها من خلال مكاتب ومديريات التموين فى المحافظات .