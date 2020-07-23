فردوس عبدالحميد عن تجسيدها دور زوجة ناصر: كانت سيدة مدبرة

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إنّها عانت للحصول على معلومات عن السيدة تحية كاظم زوجة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، التي جسدت شخصيتها في فيلم "ناصر 56"، إذ لم يُكتب عنها كثيرًا.

وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانة ماهر مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر التلفزيون المصري: "لقيت حاجات بسيطة أوي للسيدة تحية عشان أقدر أجسد شخصيتها، كانت سيدة مصرية من طبقة متوسطة عادية، مش واخدة بالها إنها زوجة زعيم كبير".

وتابعت أنّها كانت تفصّل ملابس أبنائها بنفسها، وكانت سيدة مدبرة في المنزل: "في مرة ولد طلب سمك، فطلبت من الطباخ نصف كيلو سمك فزعل وكتب إنه اتكسف يطلب نصف كيلو بس، وهي مكانتش حاسة إنها مميزة عن أي سيدة مصرية ولم يكن لها علاقة بالسياسة، ولم يكن لها أنشطة اجتماعية معلنة".

وأوضحت، أنّها قرأت كتبًا كثيرة عن الزعيم الراحل وعائلته لكي تستطيع الحصول على معلومات عن السيدة تحية كاظم، متابعةً: "حدثت مشكلة مع ابنة عبدالناصر في مدرستها فأصر على الذهاب معها، فقالت له المديرة إنّها تحدثت إلى زميلتها بشكل غير لائق وقالت لها انتي مش عارفة أنا مين، فأصر على إحضار بنته والحديث في الفسحة في الميكروفون وأجبر ابنته على الاعتذار لزميلتها".

وأردفت أنّ الدكتورة هدى عبدالناصر ابنة الزعيم أمدتها بالكثير من المعلومات والمتعلقات، واطلعت على صندوق كبير فيه صور الزعيم وعائلته وخطابات كان يرسلها للأسرة.