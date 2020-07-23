رئيسا جامعتي أسيوط وأسوان يهنئان السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

هنأ كل من الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد غلاب جامعة أسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الدكتور طارق الجمال، أن "ثورة 23 يوليو المجيدة تُعد مناسبة وطنية جليلة انتصرت فيه الدولة المصرية لقيم الكرامة والحرية ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، والتي وقف فيها رجال القوات المسلحة وقفة حرة وشجاعة في وجه الظلم والفساد"، مشيراً إلى أن ثورة يوليو المجيدة أسهمت في تغيير ملامح المجتمع في مصر وأتاحت فرصة لتحقيق حياة كريمة لملايين المصريين.

وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، "بالأصالة عن نفسي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين وطلاب الجامعة نتقدم بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ونهنئ الشعب المصري قيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي سطرت أسمى معاني الوطنية والفخر للشعب المصري".