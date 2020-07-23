أذربيجان وأرمينيا يتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم، توتر الوضع على طول خط الجبهة، وتسجيل 47 انتهاكا لوقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "انتهكت وحدات القوات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار باتجاهات مختلفة للجبهة، وجرى تسجيل 47 انتهاكا خلال 24 ساعة".

من جانبه، قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الخميس، إنّ الجانب الأذربيجاني انتهك وقف إطلاق النار على الحدود 6 مرات خلال الليل، وأطلق نحو 43 طلقة من أسلحة خفيفة" وفقا لوكالة سبوتنيك.

وقال مدير المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، العقيد وقيف دارقهلي، لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، إنّ "الوضع على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية لا يزال متوترا بشكل مستمر.

وتستمر الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي بدأت منذ الـ12 من يوليو الحالي، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها.

وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل حتى الآن، 12 عسكريا أذربيجانيا، بينهم جنرال.