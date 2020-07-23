"مات ليلة ذكرى الثورة".. جنازة شعبية في وداع آخر الضباط الأحرار بالقليوبية

ودع، اليوم، المئات من أهالي قرية أجهور الكبرى وقرى مركز طوخ بالقليوبية، العميد الحسيني أبوعرب ابن القرية وأحد الضباط الأحرار الذي توفي تزامنا مع الذكرى الـ68 لثورة يوليو 1952 في جنازة شعبية انطلقت من أمام المعهد الديني بالقرية ليوارى الثرى في مقابر العائلة بالقرية.

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي في وداع آخر الضباط الأحرار كما كان يلقبه أهالي القرية، واكتفت الأسرة بتلقي العزاء بالمقابر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار لوباء فيروس كورونا.

شهدت الجنازة إجراءات احترازية تجنبا للتجمعات ولمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن الفقيد كان زاهدا في الحياة ورجلا للعطاء والخير وأحد رجال ثورة 23 يوليو وعضو الضباط الأحرار.

وأكد أهالي القرية والقرى المجاورة، أن الفقيد صاحب تاريخ حافل من الإنجازات في مجال العمل الخيري والأهلي والتطوعي عبر جمعيته الخيرية والتي أسسها عام 1971، وكان من أبرز أنشطتها انشاء المعهد الديني الابتدائي والإعدادي ومعهد الفتيات ومحطة تنقية المياه وأرض مركز الأورام والجراحات المتقدمة ومبنى البريد والسنترال ومستودع الغاز وتجهيز مئات العرائس ومساعدة الأيتام.

وقال محمد داوود صالح، من أهالي القرية، إن الفقيد كان يكفل نحو 900 أسرة من فقراء قرية أجهور الكبرى، وحارب جشع التجار بعمل جمعية خيرية لبيع السلع التموينية بسعر الجملة، داعيا الله لأن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال الدكتور محمد أبوعرب، وكيل كلية الآداب بجامعة بنها، ونجل الراحل، إن الراحل بعد إنهاء خدمته في المؤسسة العسكرية تفرغ للعمل الخيري وتبرع بممتلكاته ومعاشه الشهري لجمعية خيرية أنشأها وأسسها بماله الخاص لخدمة أهالي قريته أجهور الكبرى والقرى المجاورة، وتبرع بمبنى مكون من 5 طوابق ومساحة كبيرة لإقامة مستشفى خيري لخدمة أهالي البلدة ولم يجر استغلاله حتى الآن.

وأضاف أن وفاة والده جاءت تزامنا مع الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو التي شارك فيها، مشيرا إلى أن والده كان حريصا على المشاركة السياسية والإدلاء بصوته وحث المواطنين على النزول إلى الصناديق الانتخابية.

نجل الراحل: أيد الرئيس السيسي وقال إنه يسير على نهج ناصر

ولفت إلى أن والده قال وقت اندلاع ثورة 30 يونيو إنها جاءت لتصحيح الأوضاع الخاطئة، التي نشأت بعد 25 يناير وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على نهج الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وأن القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي قوى ظلامية من الداخل أو الخارج.

ويعد الحسيني منصور أبو عرب أحد ضباط ثورة 23 يوليو، وبدأ تعليمه بمدرسة الأمير فاروق بحي روض الفرج والتحق بالكلية الحربية في أكتوبر عام 1948 رغبة في تحرير البلاد من الاحتلال البريطاني والمشاركة في إنشاء جيش وطني. وتخرج في 11 فبراير عام 1950 وبعد التخرج التحق بكتيبة البنادق السادسة المشاة، وشارك بعدها في الثورة كأحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار.