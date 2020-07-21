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محافظ القليوبية يسلم 17 كرسيا متحركا لذوي الهمم

كتب:

حسن صالح
01:53 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
جانب من التسليم

جانب من التسليم

سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، 17 كرسيا متحركا للأشخاص ذوي الهمم وللأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى مشايات وأجهزة تعويضية بالتعاون مع جمعية مصطفى محمود الخيرية ومديرية التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى تنفيذها بقرية الأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

جاء ذلك بحضور هشام خشبة السكرتير العام المساعد ومجدي حسن مدير جمعية مصطفى محمود الخيرية، وولاء صلاح الدين مدير مكتب التواصل المجتمعي.

كما استمع المحافظ إلى مطالبهم والتي تمثل بعضها في توفير معاش تكافل وكرامة، وفحص معاشات موقوفة وإجراء عمليات طبية.

وأشاد الهجان بدور جمعية مصطفى محمود الخيرية وحرصها على تقديم الدعم والمساندة للمحافظة لمساعدة المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإدخال الفرحة عليهم والتخفيف من معاناتهم.

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