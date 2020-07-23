هتافات وأعلام أمام ضريح ناصر.. ومواطن: السيسي بيحمينا بعدك يا جمال

توافد عدد من المواطنين من مصر وبعض الدول العربية على ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لإحياء الذكرى 68 لثورة 23 يوليو، حيث حرصوا على قراءة الفاتحة على روح الزعيم ووضع أكاليل الزهور أمام قبره.

وحمل الحاضرون أمام ضريح عبدالناصر الأعلام المصرية ورددوا الهتافات الوطنية وسط تكثيف أمنى مشدد والتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مختار مهدي، مواطن مصري (80 عاما)، إنّه لم ينقطع أبدا عن زيارة ضريح جمال عبدالناصر احتراما وتقديرا لإنقاذه للشعب المصري من الفقر والظلم، ونصره للعمال والفلاحين ودفاعه عن الوطن والعرب جميعا.

وأضاف مهدي، لـ"الوطن"، أنّ قيام عبدالناصر ورفاقه بثورة 23 يوليو التي قضت على الملكية، كان لها الفضل في بناء مصر الحديثة وقدم لها ولشعبها الكثير وظل نصير الفقراء وساعيا بكل الطرق لاستقلال الوطن والبلاد العربية.

وتابع أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير على نفس طريق عبدالناصر الذي كان يحلم بالوحدة العربية، وكلنا خلف السيسي في كل خطوة يتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وهو يدافع عن مصر ويدافع عن العرب.

وأكمل مهدي أنّ مشروع وحلم عبد الناصر سيظل باقيا وخالدا في ضمير وعقول كل المصريين والعرب، قائلا: لا تحزن يا ناصر، السيسي بعدك وقادر على حماية مصر والأمة العربية.