الكويت تمنع عودة العمالة الهامشية والمسجلين وهميا ومن تخطوا الـ60

بدأت وزارة الداخلية الكويتية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم، وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الحالي.

وكشفت مصادر مطلعة عن أنّ دراسة الملف ستكون على طاولة قيادة الداخلية الأسبوع المقبل، متضمنة توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، دون سواهم وفقا لصحيفة القبس.

ووفق المصادر، جرى تقسيم الـ70 ألف مقيم إلى شرائح لدراسة كل واحدة بشكل مفصل ودقيق، مؤكدة أنّ من يشملهم قرار العودة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ثم تحول إلى إقاماتهم السابقة.

وذكرت المصادر أنّ الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاما، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها.

وفيما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر إنّ العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبيّنة أنّ من تخطى الـ60 عاما لا داع لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سنا به، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف.

وعن المستحقات المالية للمقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة مجددا، كشفت المصادر عن أنّ هيئة القوى العاملة ستتولى جلب مستحقاتهم من شركاتهم، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة.