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مطارات "القاهرة وسوهاج وبرج العرب" تستقبل اليوم 10 رحلات من الكويت

كتب:

أيمن حمزة
10:42 ص | الخميس 23 يوليو 2020
مطارات « القاهرة وسوهاج وبرج العرب» يستقبلون اليوم 10 رحلات قادمة من الكويت

مطارات « القاهرة وسوهاج وبرج العرب» يستقبلون اليوم 10 رحلات قادمة من الكويت

تستقبل المطارات المصرية على مدار اليوم، 10 رحلات قادمة من الكويت تقل على متنها 1710 مصريين.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الرحلات الـ 10 ستصل إلى مطارات "القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب"، على أن يستقبل مطار القاهرة الدولي 5 رحلات تقل على متنها 915 مسافرا، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي 3 رحلات على مدار الـ24 ساعة القادمه تقل على متنها 470 مسافرا، فيما يستقبل مطار برج العرب الدولي، 325 مسافرا مصريا، ليصل إجمالي عدد المصريين العائدين من الكويت خلال الـ 24 ساعة القادمة 1710 مسافرين.

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