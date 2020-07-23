الكنائس تشيد بثورة "23 يوليو" وتعلن دعم الدولة لحماية الأمن القومي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إننا "نفتخر بجنسيتنا المصرية، وأننا ننتمي إلى هذا الوطن مصر".

جاء ذلك في تدوينة نشرها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالتزامن مع احتفال مصر اليوم الخميس، بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952، مضيفا: "مصر سبب فخر لأن هذه البلاد عاش فيها السيد المسيح، فقد انتقل من مكان إلى مكان فيها وباركها".

كان البابا تواضروس هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وكافة القوى الوطنية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال البابا، إن تلك الثورة جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال، مضيفًا: "لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي، حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام، ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع، دمتم في سلامٍ، ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو، قائلا: "أتمنى لكم كل التوفيق في مواجهة التحديات الراهنة، ودوام حماية الحقوق التاريخية لشعب مصر العظيم، ونصلي إلى الله أن يحافظ على استقرارِ مصرنا الغالية وسلامتها".

كما أعلنت الكنائس ثقتها في القيادة السياسية ودعمها لخطواتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، وقال الأنبا باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الكنيسة تثق في رشد القوات المسلحة وفي سعيها المتواصل مع كل أجهزة الدولة للدفاع عن أمن مصر والمنطقة العربية باشملها.

وأكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثقة الكنيسة في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي.

وقال القس بولس حليم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الكنيسة تساند "جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته".

كذلك أعلن المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تأييدهم الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية.

وفي بيان مشترك قالوا إنهم في ذات الوقت يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل ولاينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين الذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية بليبيا.