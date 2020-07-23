رئيس التحرير

محمود مسلم

"عزل الدقهلية" يسجل صفر كورونا لـ3 أيام و20 حالة فقط بداخله

كتب:

صالح رمضان
10:26 ص | الخميس 23 يوليو 2020
المتعافين بعزل الدقهلية

المتعافين بعزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، خروج 12 حالة من الحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال مكي، في تصريح، إن "المستشفى لم يدخلها حالة واحدة منذ 3 أيام وسجلنا "صفر" دخول لمدة 3 أيام متتالية، وهذا لم يحدث منذ شهر مارس الماضي".

وأضاف أن الفرق الطبية بالمستشفى احتفلت بوداع وخروج المتعافين، مؤكدا أن عدد المرضى في المستشفى حاليا أقل من 20 حالة فقط.

ودعا الله لباقي المرضى الشفاء العاجل والخروج عن قريب لذويهم.

يذكر أن مستشفي العزل بتمي الأمديد خصصتها وزارة الصحة للحجر الصحي على الحالات المصابة بفيروس كورونا، وبها 136 سريرا. وأغلقت وزارة الصحة منذ أسبوعين، أحد أدوار المستشفى لانخفاض أعداد المصابين.

اقرأ المزيد:

تعافي 7 من مصابي كورونا بمستشفى عزل الدقهلية

توابع "كورونا": وفاة وكيلة تمريض "عزل بنها" وطبيب في الدقهلية.. وتعافي ٢٦ حالة في بني سويف

عزل رئيس وحدة محلية قرر غلق المساجد لانتشار كورونا في الدقهلية

بباقات الورود والبالونات وداع 18 متعافيا من كورونا في عزل الدقهلية