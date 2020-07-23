"عزل الدقهلية" يسجل صفر كورونا لـ3 أيام و20 حالة فقط بداخله

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، خروج 12 حالة من الحجر الصحي بمستشفى تمي الأمديد، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال مكي، في تصريح، إن "المستشفى لم يدخلها حالة واحدة منذ 3 أيام وسجلنا "صفر" دخول لمدة 3 أيام متتالية، وهذا لم يحدث منذ شهر مارس الماضي".

وأضاف أن الفرق الطبية بالمستشفى احتفلت بوداع وخروج المتعافين، مؤكدا أن عدد المرضى في المستشفى حاليا أقل من 20 حالة فقط.

ودعا الله لباقي المرضى الشفاء العاجل والخروج عن قريب لذويهم.

يذكر أن مستشفي العزل بتمي الأمديد خصصتها وزارة الصحة للحجر الصحي على الحالات المصابة بفيروس كورونا، وبها 136 سريرا. وأغلقت وزارة الصحة منذ أسبوعين، أحد أدوار المستشفى لانخفاض أعداد المصابين.