البابا يلتقي أسقف البحر الأحمر لمتابعة أحوال الإيبارشية في ظل كورونا

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالقاهرة، الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر.

ويأتي اللقاء، ضمن لقاءات البابا تواضروس، مع مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة بالكنيسة في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث عرض الأنبا إيلاريون خلال اللقاء أحوال الإيبارشية على البابا.

وكان الأنبا إيلاريون، قرر بناء على قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس وتعليمات البابا تواضروس الثاني، في 27 يونيو الماضي، عودة صلوات القداسات بالكنائس تدريجيا، مع تعليق باقي الأنشطة الكنسية كما هو متبع في الأيام السابقة دون تغيير، حيث إن قرار العودة قاصر على القداسات فقط.