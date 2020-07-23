بوتين ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان هاتفيا الوضع حول "آيا صوفيا"

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مسألة تحويل "آيا صوفيا" من قبل تركيا إلى مسجد.

وأفاد بيان للمكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد بأن الاتصال الهاتفي جرى مساء أمس الأربعاء، حيث ناقش الجانبان الروسي واليوناني الوضع المتعلق بتغيير وضع "آيا صوفيا" في إسطنبول باستفاضة، مشيرا إلى أنه تم تسليط الضوء على الأهمية الثقافية والتاريخية والروحية الاستثنائية لهذا المعلم التراثي العالمي الفريد.

وأضاف البيان أن بوتين وكيرياكوس أكدا على أهمية الحفاظ عليه كملك مشترك للبشرية ورمز للسلام والوئام.

وفي سياق متصل أشارت وسائل إعلام روسية أن الجانبين الروسي واليوناني ناقشا كذلك بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع في ليبيا.

وكان الرئيس التركي وقع في 10 يوليو الجاري مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" الشهير في مدينة إسطنبول إلى مسجد، وحدد يوم 24 يوليو الجاري لإقامة أول صلاة به ، مؤكدا أن "آيا صوفيا" سيبقى تراثا إنسانيا يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.